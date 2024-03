Piazza Gioia a Nova Milanese in ritardo, slitta la riapertura

Mancano le materie prime e il cantiere si ferma, l’apertura di piazza Gioia a Nova Milanese slitta a maggio o giugno.

I materiali per piazza Gioia sono bloccati

Le materie prime, che avrebbero dovuto passare il canale di Suez senza problemi, sono bloccate ancora in Medio Oriente. “La piazza poteva essere pronta entro l’inizio della primavera. Con questi ritardi e con l’arrivo della bella stagione, si deve procedere con la semina del prato - dice il sindaco di Nova Milanese, Fabrizio Pagani - Prima di aprirla al pubblico bisogna aspettare che l’erba cresca, credo che intorno a maggio o giugno sarà pronta”.

Un progetto da due milioni di euro

Il progetto, a cura del paesaggista francese Michel Desvigne, è stato presentato anche al Triennale di Milano. Un investimento di circa due milioni di euro che ha come obiettivo quello di connettere la città attraverso una piazza-giardino, valorizzando il patrimonio verde. Per aumentare la possibilità di parcheggio è stata creata una nuova area in via Zara con 86 posti auto a cui si aggiunge il parcheggio situato poco più avanti in via Biondi, accanto alla scuola. Completato invece il restauro di Villa Vertua Masolo, a breve la cerimonia di inaugurazione.