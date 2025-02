Picchetto d’onore e il Silenzio per l’ultimo saluto a Flavio Massa. A Limbiate l'omaggio in camera ardente al pilota precipitato con l'elicottero a Castelguelfo Noceto, presenti Protezione civile, Mondialpol e Giacche verdi

Il picchetto d'onore e il Silenzio

Picchetto d’onore e le note del Silenzio per l’ultimo saluto a Flavio Massa, il pilota 59enne dell’elicottero Agusta Westland AW109 precipitato a Castelguelfo di Noceto la sera del 5 febbraio. Ieri mattina, domenica, nella sala del commiato della casa funeraria Gianella di Limbiate, tanti amici, colleghi di lavoro e compagni di volontariato si sono dati appuntamento alle 10.30 per rendere omaggio al pilota, che abitava a Desio insieme alla moglie Simona ma era profondamente legato a Limbiate, dove dal 2020 era volontario della Protezione civile. Precedentemente aveva prestato servizio nel gruppo di Desio.

L'omaggio dei volontari in divisa

Nessuna funzione ma un momento di saluto con un picchetto d’onore intorno al feretro con un rappresentante in uniforme di ciascuna realtà dove il 59enne ha prestato servizio: Protezione civile, Associazione Nazionale Giacche Verdi e Mondialpol. Particolarmente toccante il momento in cui un componente della banda ha suonato il Silenzio con la tromba, un tributo particolarmente sentito dato che Massa era anche un ex militare.

I servizi insieme all'Anc

Presenti anche i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Varedo, che con Massa hanno avuto modo di collaborare nel corso di vari servizi, come quello al centro vaccinale di via Tolstoj.

«Era una persona simpaticissima e molto preparata - hanno ricordato i volontari dell’Anc - Era bello ascoltare quando parlava perché era entusiasta del suo lavoro, orgoglioso di essere un pilota, un vero comandante. Ci dispiace davvero per quanto è successo».

Il grazie del sindaco

Al momento di saluto in camera ardente anche il sindaco di Limbiate, Antonio Romeo, e la vicesindaca Agata Dalò.

«La presenza di così tante persone venute a salutarlo è la dimostrazione di quanto fosse una persona perbene - ha affermato Romeo - A nome della città di Limbiate ringrazio Flavio Massa per tutto quello che ha fatto per la comunità. Grazie a tutti i volontari per il loro lavoro silenzioso».

I colleghi della Mondialpol

Parole di stima e cordoglio anche da parte dei colleghi della Mondialpol dove Massa lavorava da cinque anni come guardia giurata. Si occupava in particolare del settore dedicato ai droni, ma anche del trasporto di valori.

«Amava stare sul campo insieme ai colleghi e per svolgere i vari servizi ha girato l’Italia - sono le parole dei colleghi - Una persona attiva, dotata di un’ironia unica, che sapeva fare gruppo e spronare le persone che lo circondavano. La sua dipartita rappresenta per noi una grave mancanza».

E' stato vicepresidente delle Giacche Verdi

Il pilota era stato anche vicepresidente del Raggruppamento Lombardia dell’Associazione Nazionale Giacche Verdi, un gruppo di volontari di Protezione civile e ambientale che opera a cavallo in parchi e aree verdi.