Piccola disavventura per una famiglia di anatroccoli: salvati da alcuni passanti

Un curioso episodio ha animato il primo pomeriggio di mercoledì 9 aprile nel comune di Barlassina tra via Vecellio e via Colombo, dove una famiglia di anatroccoli è accidentalmente caduta in una grata stradale.

"L'incidente"

Intorno alle 13, una mamma anatra e i suoi dieci pulcini, probabilmente provenienti dal vicino fiume Seveso, si erano allontanati in cerca di qualcosa da mangiare. Il primo a scivolare nella grata sarebbe stato uno dei piccoli, seguito subito dalla madre che, nel tentativo di non lasciarlo solo, si è lanciata a sua volta. A quel punto, anche gli altri pulcini l’hanno seguita, finendo tutti intrappolati nel piccolo spazio.

Intervenuti alcuni cittadini che hanno allertato i Vigili del fuoco e la Polizia provinciale

La scena non è passata inosservata: diversi passanti si sono accorti dell’accaduto e sono riusciti a sollevare la grata per permettere alla numerosa famiglia di papere di risalire in superficie. Immediatamente sono stati allertati i Vigili del fuoco e la Polizia provinciale, anche se già prima del loro arrivo sul posto l’emergenza era in parte rientrata. Scossi ma fortunatamente illesi, gli anatroccoli e la loro mamma sono stati temporaneamente accolti nel giardino di una residente che ha messo a disposizione una zona recintata del prato per permettere loro di riprendersi.

Gli agenti della Polizia provinciale hanno poi portato al sicuro la madre e i suoi dieci pulcini che non hanno evidenziato alcun danno, se non un brutto spavento e probabilmente un po’ di fame. Gli animali sono stati trasferiti in un laghetto della zona, dove potranno tornare a vivere serenamente in un luogo tranquillo. Una storia a lieto fine che si è conclusa nel migliore dei modi.