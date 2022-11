Sabato prossimo, 5 novembre, è destinata a diventare una data storica per Seregno. In mattinata il primo colpo di piccone all’ex clinica Santa Maria, il momento simbolico di avvio della demolizione dell’immobile abbandonato da oltre mezzo secolo.

Primo colpo di piccone all’ex clinica

La data finalmente è arrivata. Nella mattinata di sabato il primo colpo di piccone all’ex clinica Santa Maria, il momento simbolico di avvio della demolizione vera e propria che inizierà il lunedì successivo. I lavori, che dureranno alcune settimane, sono affidati alla ditta Dsg Demolizioni speciali di Casnigo, con un appalto di circa 400mila euro.

Nel cortile la grande pinza meccanica

Lo scorso sabato mattina è stata posizionata la grande pinza meccanica che “divorerà” il fatiscente immobile fra le vie Circonvallazione, Settembrini e Boccaccio, a ridosso del centro città. L’intervento inizierà nel cortile interno dell’edificio dismesso, per poi spostarsi sul versante di via Circonvallazione, che verrà chiusa al transito veicolare. L’ex clinica Santa Maria, il primo ospedale privato della città, è abbandonata da oltre cinquant’anni, esattamente dal 1971.

Polo dell'innovazione al posto dell’ex clinica

Nel 2021 il Comune lo ha rilevato dall’Inps, che in passato lo aveva acquistato dalla precedente proprietà privata con l’intenzione di realizzarci un’unica sede brianzola, un progetto mai decollato. L’intero rudere verrà cancellato per sempre dalla storia della città, ad eccezione della chiesetta di via Boccaccio che verrà recuperata e trasformata in sede espositiva con finalità culturali. Dopo la demolizione, sull’area l’Amministrazione, attraverso un accordo con Arexpo, ha previsto la realizzazione di un Polo dell’innovazione, nel quale avrà sede anche l’istituto tecnico superiore.