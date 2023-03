Pilota vince il record del mondo

Biassono ha il suo record del mondo. Tutto merito del pilota Maurizio Perin, lo stuntman più famoso d’Italia, che ieri sera (domenica 6 marzo 2023) ha trionfato allo Show dei Record, il talent show italiano in onda in prima serata su Canale 5 condotto da Gerry Scotti.

All’Autodromo di Monza Maurizio Perin si è aggiudicato il suo record del mondo: ha realizzato cinque back flip ovvero giri della morte all’indietro a bordo di un Dune Buggy. Un piccolo fuoristrada aperto, icona del cinema degli anni Settanta, reso famoso in Italia da Bud Spencer e Terence Hill in «Altrimenti ci arrabbiamo!». Solo tre persone al mondo sono in grado di fare un back flip: per realizzare il salto mortale ci sono voluti mesi e mesi di preparazione. Tutto è calcolato al millesimo.

Maurizio, manager presso Cf Moto Italy - Imex srl, società di importazione di veicoli come quad e moto con sede in paese, è nato con la passione per l’estremo. Una passione e un lavoro condivisi con la compagna Anna Capra.

Il back flip con un buggy era il suo sogno nel cassetto: un’idea condivisa col papà di Anna, Antonio Capra (l’imprenditore, lo ricordiamo, purtroppo scomparso nel 2020 a causa del coronavirus, ndr), che lo ha sempre sostenuto. Il debutto in pubblico è stato a Milano nel novembre 2017 alla Eicma, l’Esposizione internazionale ciclo motociclo e accessori. E alla stessa manifestazione c’è stato l’aggancio, lo scorso anno, per partecipare allo Show dei Record.

Il record da raggiungere? Cinque salti mortali all’indietro in meno di tre minuti. E Maurizio ha impiegato soltanto un minuto e 51,40 secondi.

Una prova che ha lasciato a bocca aperta: «Dedico questo Guinness a tutte le persone che mi hanno sempre aiutato e supportato, a tutti i miei sponsor e a tutti gli amici che, anche se a distanza, fanno sempre il tifo per me. Senza il mio team, Marco, Samuele, Simone e Ricky tutto questo non sarebbe possibile».

