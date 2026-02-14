Piove ancora nella palestra della scuola primaria

I genitori: "Pareti gonfie gocciolanti e secchi pieni d'acqua non sono un bel biglietto da visita. E' urgente intervenire".

Non c’è tregua per la palestra della scuola primaria di San Giorgio a Desio. Il problema si è verificato di nuovo con le ultime piogge, che hanno messo a dura prova ancora una volta la struttura della scuola Tagliabue.

Secchi sul pavimento: piove in palestra

Secchi sul pavimento per raccogliere l’acqua e infiltrazioni, con i rigagnoli che rovinano le pareti interne. Un problema che, nonostante i cambi di Amministrazione, non si risolve. Così i genitori e il Comitato genitori si sono fatti nuovamente sentire per sensibilizzare chi di dovere a intervenire una volta per tutte “con tempestività e, soprattutto, competenza. Una struttura nuova che merita di essere valorizzata, e soprattutto ben tenuta – fanno presente – Pareti gonfie gocciolanti e secchi pieni d’acqua non sono un bel biglietto da visita”.

Il problema non è stato ancora risolto

Il grattacapo delle infiltrazioni nella struttura della scuola primaria di San Giorgio a oggi non è stato risolto, nonostante le continue sollecitazioni arrivate dal quartiere e dalla scuola. La palestra non ha molti anni, era stata inaugurata dall’Amministrazione di Roberto Corti, nella fase finale del mandato, nel 2020. Poi i problemi sono emersi con la successiva Amministrazione del sindaco Simone Gargiulo, che aveva ricevuto proteste su proteste. La rabbia dei genitori si era fatta sentire più volte: “Vogliamo una scuola senza acquitrini – avevano lamentato – Chiediamo che la nostra palestra sia sistemata, così come le aule della scuola”.

Le lamentele dei genitori, che chiedono una soluzione

Un tema che era stato sottoposto al tavolo di lavoro per il quartiere con l’ex assessore Andrea Villa, e al commissario prefettizio, Alfonso Terribile; con la nuova Amministrazione di Carlo Moscatelli le infiltrazioni si sono presentate di nuovo. “Le attività ne risentono, perché il pavimento rimane bagnato”, sottolineano i genitori, che si augurano che presto si trovi il modo di risolvere il problema in modo definitivo, e si possa fare ginnastica senza stracci e secchi.