Riaprono le piscine del centro sportivo comunale

Le piscine del centro sportivo comunale Trabattoni di Seregno riaprono al pubblico. Accessibili le tre vasche esterne climatizzate nel grande parco della Porada.

Riaprono le piscine del centro sportivo

Nel parco della Porada riaprono le tre vasche esterne del centro sportivo comunale Trabattoni. Gli ospiti potranno utilizzare la struttura in sicurezza, in quanto il gestore - la società Aeb - ha programmato per tempo la manutenzione degli impianti e ha eseguito tutti gli interventi richiesti dalla normativa Covid per la sanificazione degli ambienti e per i protocolli di distanziamento.

Il controllo dell'affollamento

All’esterno sono state predisposte le delimitazioni necessarie a garantire la distanza di sicurezza tra le persone ed il controllo dell’affollamento. Per volontà di Aeb, il centro natatorio è tra le prime strutture ad avere un sistema di rilevazione delle presenze in vasca: il contatore comunica in tempo reale agli assistenti bagnanti il numero di persone effettivamente presenti negli impianti, in modo da evitare possibili assembramenti e favorire gli accessi nella massima sicurezza e comodità.

Il commento della presidente Bracchitta

“La riapertura del centro sportivo e delle sue piscine è un segno concreto del nostro costante impegno a favore della comunità - è il commento di Loredana Bracchitta, presidente di Aeb - Nel corso degli ultimi mesi abbiamo lavorato affinché la riapertura potesse avvenire nella totale sicurezza dei suoi ospiti”.

Gli orari di apertura delle piscine

Il centro sportivo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 21.30 e il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 19.30. Coloro che vogliono rilassarsi al centro sportivo Trabattoni dopo l’orario di lavoro, possono usufruire dell’ingresso serale a tariffa ridotta (5,50 euro) dalle 19.30 alle 21. Per la pausa pranzo l'ingresso agevolato è di 4,50 euro. Per accedere al centro è utile effettuare la prenotazione telefonica, contattando la segreteria del centro sportivo dalle ore 10.00 alle ore 17.00 ai numeri 0362 229097 o 0362 229098. Al momento dell’accesso sarà necessario compilare una autodichiarazione (trattata nel rispetto della normativa sulla privacy), che è possibile scaricare sul sito aebonline.it.