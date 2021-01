Gestore privato per il centro sportivo comunale di Seregno. La Giunta ha approvato lo studio di fattibilità di un’azienda di Vimercate per affidare in concessione pluriennale il centro natatorio e i campi da tennis.

Gestore privato per il centro sportivo

In arrivo un gestore privato per il centro sportivo comunale Umberto Trabattoni alla Porada, attualmente in capo ad Aeb, che verrà riqualificato con nuovi spogliatoi e tre campi di padel. Le piscine e i campi da tennis saranno affidati in gestione a un’azienda del settore con la formula del project financing.

Il primo passo della Giunta

La Giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità presentato dalla società InSport di Vimercate, la cui proposta è stata preferita a una seconda presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese guidate da Ercole Consorzio Stabile. La delibera è il primo atto formale in vista della sistemazione del centro sportivo: il costo dei lavori verrà sostenuto grazie ai proventi della gestione dell’impianto sportivo.

Come cambierà il centro sportivo

Nel dettaglio la proposta di InSport riguarda il centro natatorio e i campi da tennis: prevede la ristrutturazione degli spogliatoi, un nuovo scivolo ludico nella vasca coperta e un parco acquatico all’aperto e tre nuovi campi di padel (sport sempre più diffuso che deriva dal tennis), nonché il rifacimento dell’intera impiantistica.

La soddisfazione dell’assessore Borgonovo

“Avevamo sul tavolo due proposte diverse ma altamente qualificate – è il commento di Giuseppe Borgonovo, assessore ai Lavori Pubblici – Abbiamo scelto quella che minimizza il rischio per il Comune, pur consentendo di riqualificare il centro natatorio con nuovi servizi per renderlo maggiormente attrattivo”.

