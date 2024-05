Più sicuri con il Centro commerciale "Torri Bianche" e "Avps"

Quattro appuntamenti per apprendere le tecniche fondamentali per la disostruzione pediatrica e l’utilizzo del defibrillatore.

E’ stata un successo l’iniziativa lanciata dal Centro commerciale Torri Bianche, a Vimercate, in collaborazione con Avps, l’Associazione volontari di Pronto soccorso.

Quattro appuntamenti nella galleria

Per quattro giovedì la sala centrale della galleria del centro commerciale ha ospitato il corso tenuto dai volontari dell’associazione. Decine le persone che hanno partecipato. Ieri, giovedì 9 maggio, l’ultimo incontro, preceduto da una piccola ma importante cerimonia di consegna di un nuovo Dae, defibrillatore semiautomatico, donato dal centro commerciale ad Avps. Strumento molto prezioso che verrà aggiunto a quelli già in dotazione sulle ambulanze.

La soddisfazione di direttore e presidente

Presenti giovedì 9 per l’occasione il direttore del centro commerciale Simone Gandola e il presidente di Avps Elio Brambati.

"Omaggiamo Avps di questo Dae come ringraziamento per l’organizzazione di questi corsi - ha spiegato soddisfatto il direttore Gandola - Grazie anche alle tante persone che hanno partecipato". "Quando con il direttore ci siamo incontrati per organizzare questi incontri eravamo un po’ titubanti - ha aggiunto Brambati per Avps - Temevano che l’adesione non sarebbe stata molto alta. Ed, invece, abbiamo ottenuto ottimi risultati. L’intenzione è di riproporre qui eventi simili allo scopo di migliorare la sicurezza di tutti e per dare sicurezza in particolare ai genitori. Grazie al Centro commerciale Torri Bianche per la collaborazione".