Plastic Challenge: premiate le classi di Desio e Seregno che hanno aderito al progetto di educazione ambientale. Anche per l’anno scolastico 2022/2023 si sono svolti e conclusi con grande successo i progetti di educazione ambientale organizzati da Aeb, attraverso la controllata Gelsia Ambiente, che hanno coinvolto la cifra record di quasi 8mila ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio brianzolo. Quest’anno, per la prima volta, l’offerta formativa si è arricchita grazie all’integrazione delle iniziative del Gruppo A2A, la prima Life Company Italiana, di cui la società fa parte dal 2020.

Plastic Challenge, un concorso per le quarte elementari

Nei giorni scorsi si sono svolte le premiazioni dei vincitori della “Plastic Challenge”, il concorso rivolto alle classi di quarta elementare. Il percorso, introdotto lo scorso anno e incentrato sul tema dell’inquinamento da plastica e sulla riduzione della produzione di rifiuti di plastica monouso, ha da subito riscosso un grande successo tra i ragazzi portando alla realizzazione di tantissimi elaborati. Tutte le creazioni prodotte con impegno dagli studenti sono state valutate da una giuria composta da rappresentanti di Gelsia Ambiente, Creda Onlus e A2A che, dopo averle analizzate con cura, hanno individuato tre sezioni (video, foto e canzoni) e decretato i primi classificati di ognuna.

I vincitori premiati in aula

Ad aggiudicarsi il primo premio della sezione “video” è stata la classe 4B della scuola primaria di Via Tolstoj a Desio; la vincitrice della sezione “foto” è stata la classe 4A della scuola primaria G. Rodari di Seregno; infine, la sezione “canzoni” è stata vinta dalla classe 4D della scuola primaria di Via Agnesi a Desio. I vincitori sono stati premiati direttamente in aula dai dirigenti della società e dalle autorità locali, con gadget, attestati e una gita didattica organizzata da Gelsia Ambiente e A2A, prevista per l’inizio del prossimo anno scolastico.

"Grande successo per i progetti di educazione ambientale"

Loredana Bracchitta, presidente di Aeb ha dichiarato:

“Siamo davvero orgogliosi di poter constatare che i progetti di educazione ambientale abbiano riscosso un così grande successo in termini di partecipazione tra gli studenti delle scuole aderenti. Siamo, infatti, fermamente convinti che coinvolgere direttamente le nuove generazioni aiuti a costruire un futuro migliore nelle comunità, aumentando la consapevolezza collettiva della necessità di porre in essere comportamenti ispirati alla salute dell’ambiente e alla sua sostenibilità”.