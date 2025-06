Polizia Locale, al via le pattuglie serali: nel mirino schiamazzi e infrazioni

Partite le pattuglie serali estive della Polizia Locale di Desio. Con l’arrivo della bella stagione il Comando di via Partigiani d’Italia si è organizzato per intensificare i controlli sul territorio, estendendo l’orario, in particolare per il fine settimana.

Polizia Locale: pattuglie serali estive da giugno a ottobre

La Polizia Locale desiana vigilerà contro schiamazzi e vandalismi anche nelle ore tarde. Il servizio andrà avanti fino alla prima settimana di ottobre. Dai programmi, soprattutto per il venerdì e il sabato è previsto il potenziamento della presenza degli agenti nelle diverse aree da monitorare. Questa sarà garantita anche durante i mercoledì estivi, quando sono in programma gli eventi in centro città, tra fine giugno e luglio.

Controlli anche su segnalazione dei residenti

Saranno predisposti posti di controllo nelle zone più a rischio, in quelle più frequentate dalla movida e dai fracassoni. Piazze e parchi finiranno sotto la lente, e non mancheranno i controlli in base anche alle segnalazioni che arriveranno dai residenti. Tra gli obiettivi primari dei posti di controllo ci sono le infrazioni al Codice della strada, connesse pure a sospensioni brevi, secondo le nuove disposizioni. Sarà monitorata la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti per prevenire sinistri che potrebbero avere gravi conseguenze, ma anche il mancato uso delle cinture.

Sotto osservazione le aree centrali e i luoghi di aggregazione

Sotto osservazione le aree centrali e i luoghi di ritrovo e di aggregazione, più volte al centro di episodi di disturbo e schiamazzi. Tra queste: piazza Don Giussani, largo Lucchini, piazza Giotto, dove è frequente il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Dopo la prima uscita, le pattuglie serali proseguiranno nelle prossime settimane.