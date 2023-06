Polizia locale in stazione. L'esempio di Renate-Veduggio finisce in Regione

Nella giornata di oggi, giovedì 22 giugno 2023, in Regione Lombardia è stato approvato all’interno del PRSS – il documento che istituzionalizza il programma elettorale del Presidente Fontana e del centrodestra – l’Ordine del giorno presentato dai quattro gruppi di maggioranza (Lega, FdI, FI, Lombardia Ideale, Noi Moderati) per valorizzare le azioni programmatiche operative della Regione.

Polizia locale in stazione. L'esempio di Renate finisce in Regione

In merito è intervenuto il brianzolo Alessandro Corbetta capogruppo della Lega al Pirellone e firmatario del testo.

“I sette pilastri che compongono il PRSS declinando la visione strategica dell’intervento regionale sono stati rafforzati da interventi mirati. Tra questi voglio segnalare quello presentato dal gruppo Lega per impegnare la Giunta a potenziare e sviluppare quanto più possibile l’utilizzo di tutti gli strumenti, come convenzioni e contratti di comodato d’uso gratuito con le società proprietarie delle strutture, per destinare a comandi di Polizia locale gli spazi all’interno delle stazioni ferroviarie. Iniziative simili sono state realizzate negli ultimi mesi nelle stazioni di Renate-Veduggio (MB) ed Erba. Stessa cosa si potrà fare con sedi di associazioni e attività private: l’obiettivo è quello di rendere le stazioni lombarde luoghi presidiati e quindi più sicuri”.

“La Polizia locale potrà così esercitare con maggiore facilità le proprie funzioni anche nelle aree delle stazioni ferroviarie. Volontà che ribadisce l’intesa per la promozione della sicurezza integrata nelle stazioni e zone limitrofe già sottoscritta tra Regione Lombardia e Prefettura nella Province di Lecco e Varese” conclude Corbetta.

(nella foto di copertina l'inaugurazione del Comando di Polizia locale di Renate nello storico edificio della stazione, avvenuta lo scorso aprile)