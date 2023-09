Polizia Locale nel nuovo Comando, ora traslocano i Lavori pubblici

Terminato il trasferimento della Polizia Locale di Cesano Maderno da via Cozzi a via Fermi 8, ora tocca fare il trasloco agli uffici del settore Edilizia Privata e Suap, che dalle mansarde del Municipio si spostano al piano terra, proprio negli ex locali del Comando.

Polizia Locale nel nuovo Comando, ora tocca ai Lavori pubblici

"Gli spazi dove questi Uffici avevano sede saranno oggetto di importanti lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico" spiega il sindaco Gianpiero Bocca. L’intervento è co-finanziato dal contributo regionale ottenuto grazie alla partecipazione del Comune a un bando regionale mirato al contenimento dei consumi energetici degli edifici pubblici".

È terminato nei tempi previsti, il trasloco della Polizia Locale: i nuovi uffici, già pienamente operativi, hanno ora sede in via Fermi 8, nell’edificio che fino a due anni fa ospitava l’Area Tecnica del Comune. Soddisfatta l’assessora alla Sicurezza Donatella Migliorino:

"È un cambiamento molto positivo: in via Fermi potremo disporre di spazi più adeguati per gli uomini e le donne della nostra Polizia Locale e più confortevoli per i nostri cittadini".

Il nuovo Comando come punto di formazione

Il nuovo Comando conta nove uffici e una sala riunione, una centrale operativa, uno spazio per lo studio personale e un’ampia sala centrale "che farà da punto di incontro e di formazione non solo per il personale del Corpo (oggi composto da ventidue unità, nda) ma anche per quello del Comandi con cui collaboriamo" spiega il neo comandante Gabriele Caimi.

Andranno ora avanti le necessarie opere di adeguamento degli spazi all’utilizzo della Polizia Locale, come la predisposizione degli spogliatoi, di un’armeria e di due celle blindate. Sulle strade della città sarà anche rinnovata la cartellonistica con la posizione del Comando, che a sua volta sarà indicato anche da un’insegna luminosa all’ingresso.