Da stasera chiude una corsia del ponte in Valassina

Per lavori di manutenzione straordinaria, dalle 21 di oggi chiude una corsia di marcia del ponte sopra la Valassina, in via Montello a San Salvatore. I lavori di consolidamento a carico di Anas dureranno per nove settimane, fino al 31 dicembre.

Chiude una corsia del ponte sulla Valassina

Martedì scorso Anas ha comunicato al Comune la necessità di istituire un senso unico sul sovrappasso che collega la città al quartiere San Salvatore per alleggerire il traffico e provvedere a una manutenzione straordinaria della struttura, altrimenti impossibile da eseguire. A partire dalle 21 di oggi, giovedì 27 ottobre, viene chiusa una corsia del ponte sopra la Valassina, in via Montello a San Salvatore. Con orario continuato sarà consentito il senso unico di marcia dal centro città in direzione di Albiate, mentre in senso contrario per raggiungere il centro abitato sarà obbligatoria l'uscita sulla Superstrada, in direzione Carate. Sarà vietato in entrambe le direzioni anche il transito degli autoarticolati con massa superiore a 44 tonnellate, cioè i mezzi di trasporto eccezionali.

Cambia la circolazione degli autobus

Agli autobus che effettuano le corse scolastiche urbane sarà garantito il passaggio in entrambi i sensi di marcia con l'assistenza della Polizia Locale. Gli uffici comunali sono al lavoro per individuare soluzioni alternative che è stato impossibile adottare nell'immediato in considerazione dello scarso preavviso dell'avvio del cantiere. Le altre corse del trasporto extraurbano subiranno modifiche secondo le indicazioni delle diverse compagnie. La chiusura parziale del viadotto, che non dipende dal Comune, inevitabilmente creerà non pochi disagi alla circolazione stradale, in entrata e in uscita dalla città. "Ma si è ritenuto che la soluzione migliore rispetto ai flussi di traffico esistenti fosse mantenere la viabilità sul ponte in direzione San Salvatore", fanno sapere gli uffici comunali al lavoro per contenere i disagi degli utenti della strada.