Nuova chiusura in vista ai veicoli e ai pedoni sul Ponte di San Rocco a Vimercate.

Ponte di San Rocco a Vimercate chiuso al transito dall'8 all11 maggio

Il ponte di origini romane chiuderà infatti al traffico da lunedì 8 maggio a giovedì 11 maggio dalle 8.30 alle 18.

L'Amministrazione comunale ha comunicato che lo stop a veicoli e pedoni si rende necessario, come già accaduto lo scorso novembre, per lavori che precedono la successiva fase delle indagini per comprendere lo stato di salute del ponte. Indagini che sono necessarie alla progettazione degli interventi di manutenzione conservativa.