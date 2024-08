Ponte di via Duca d'Aosta, approvato il progetto esecutivo di ricostruzione

La Giunta comunale di Cesano Maderno ha approvato ieri, martedì 30 luglio, il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione del ponte sul Seveso in via Duca d’Aosta.

Ponte di via Duca d'Aosta, approvato il progetto esecutivo

Prosegue l'iter dell'intervento di realizzazione del nuovo ponte e la riapertura al traffico della centralissima via Duca d’Aosta. Il progetto esecutivo prevede un investimento, già a bilancio, di un milione e 250 mila euro.

“Lavoriamo speditamente, pancia a terra, come si suol dire, per mantenere fede all’impegno di avere il nuovo ponte nella prossima primavera – spiega il sindaco Gianpiero Bocca – Stiamo bruciando le tappe: abbiamo già approvato il progetto e andremo in gara nei prossimi giorni. Contiamo di aggiudicare i lavori a settembre e di partire con il cantiere ai primi di ottobre. Sull’avanzamento dei lavori daremo puntuali aggiornamenti alla cittadinanza. Nel frattempo, abbiamo tenuto una serie di riunioni, in particolare con la scuola primaria King, prossima all’area interessata dai lavori, per pianificare ogni aspetto relativo alla convivenza con il cantiere nei mesi di maggiore intensità dei lavori”. “Arriviamo ad approvare il progetto esecutivo rispettando gli obiettivi che ci eravamo prefissati – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso – meno di quattro mesi per portare a conclusione complessi passaggi necessari ad acquisire tra l’altro anche tutti i pareri da parte di soggetti terzi. Si procederà alla demolizione e ricostruzione del ponte salvaguardando le balaustre che sono state dichiarate bene storico tutelato e saranno dunque asportate, restaurate e ricollocate al termine della ricostruzione del ponte. Un progetto che è l’esito delle risultanze delle analisi svolte, dei pareri dei gestori dei sottoservizi presenti all’interno del manufatto da demolire e che necessiteranno di essere ricollocati (Rete acquedotto, Rete fognatura, Rete gas, Rete elettrica) e dei pareri degli enti sovraordinati (Soprintendenza, Aipo, Regione Lombardia). Si apre ora la fase di gara che ci porterà ad individuare la ditta che ricostruirà il ponte per riaprirlo alla città nella prossima primavera”.

Operazione Ponti sicuri

La chiusura al transito del ponte e il suo rifacimento, a seguito dell’adesione del Comune di Cesano Maderno all’operazione Ponti Sicuri della Provincia, sono stati decisi dopo che i risultati delle verifiche di transitabilità del manufatto avevano evidenziato la necessità di garantire un più elevato livello di sicurezza ed efficienza.

Il parapetto storico sarà restaurato

E' stata quindi affidata la progettazione dell’intervento di ristrutturazione, ora approvato. Si partirà dalla rimozione del parapetto storico e dal suo restauro. Questa operazione, pianificata seguendo le indicazioni della Soprintendenza per la salvaguardia della balaustra, risalente agli anni Venti del Novecento, è stata affidata dal Comune ad un’azienda specializzata di Verano Brianza. E' prevista la sostituzione delle strutture portanti in calcestruzzo armato ammalorate con una struttura portante in sezione mista acciaio-calcestruzzo, al di sopra della quale sarà ricollocato il parapetto del ponte restaurato.