Ponte sull'Adda: la Provincia apre a un vertice con i Comuni del Vimercatese

I Comuni bussano, la Provincia apre. Si terrà subito le festività natalizie il primo vertice ufficiale tra le Amministrazioni interessate dalla realizzazione del nuovo ponte sull’Adda: un’infrastruttura, ricordiamo, che sorgerà tra Paderno e Calusco in sostituzione dell’attuale "San Michele", che al territorio del Vimercatese porterà verosimilmente in dote una mole di traffico (soprattutto pesante) spaventosa.

Da qui la preoccupazione dei Comuni brianzoli che si affacciano verso le province di Lecco e Bergamo. Tra essi anche il piccolo Ronco Briantino, con il sindaco Francesco Colombo che si è fatto portavoce delle angosce di tanti altri colleghi.

"Nei giorni scorsi, insieme al sindaco di Cornate Andrea Panzeri, abbiamo incontrato il direttore del settore Ambiente e territorio della provincia di Monza e Brianza, l’ingegner Fabio Fabbri - ha spiegato il primo cittadino - Un incontro che abbiamo chiesto nel tentativo di coinvolgere anche la Provincia nel coordinare i Comuni interessati dalla viabilità che verrà scaricata sui nostri territori dal nuovo Ponte sull’Adda. I fronti del Lecchese e della Bergamasca si stanno muovendo da tempo; noi ci stiamo mobilitando per creare a nostra volta un coordinamento in modo da dare vita a un nucleo di Comuni che hanno necessità di capire quali misure adottare vista l’importante infrastruttura in arrivo".