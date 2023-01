Porta del bagno si stacca e colpisce una bambina di seconda elementare

Attimi di grande paura lunedì mattina alla scuola Primaria di Ornago. Una porta del bagno improvvisamente si è staccata, colpendo (fortunatamente non in modo grave) un'alunna di seconda elementare. La piccola, immediatamente soccorsa, per fortuna non ha subìto gravi danni anche se è stata trasportata al Pronto soccorso per effettuare tutti i controlli del caso.

Le parole del sindaco e del dirigente scolastico

Nella giornata di ieri, martedì 24 gennaio 2023, sulla vicenda sono intervenuti il sindaco di Ornago Daniel Siccardi e il dirigente scolastico Elisabetta Rinaldi che hanno provato a fare chiarezza su quanto accaduto.

"Durante la giornata di martedì il perno di una porta in legno si è sfilato dalla sua sede causando la caduta della porta, fortunatamente senza importanti conseguenze. La porta in questione risale agli anni ottanta e durante i sopralluoghi periodici di sicurezza effettuati dall’istituto scolastico non aveva mostrato criticità. La Dirigente ha immediatamente avvisato il Comune che si è attivato per predisporre un sopralluogo, eseguito nella mattina successiva e coadiuvato dall'impresa esterna addetta. Si è proceduto mettendo in primis in sicurezza le porte similari e pianificando per il weekend una verifica puntuale di tutti i perni del medesimo lotto".

Le precarie condizioni della scuola

Nelle scorse settimane proprio i plessi scolastici di Ornago erano finiti al centro delle polemiche a causa delle precarie condizioni della struttura. Muri scrostati, tende sostituite da fogli di carta, vetri rotti e soffitti privi di pannelli (con cavi a vista). Ma anche perdite dai soffitti stessi in caso di pioggia (con tanto di secchi posizionati sui pavimenti per raccogliere l’acqua) e cattivi odori nelle mense. Queste solo alcune delle problematiche emerse nelle scorse settimane, cui l'Amministrazione comunale ha promesso di porre rimedio con una serie di investimenti.

