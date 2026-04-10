Poste: riapre l’ufficio di Verano, a Triuggio a fine mese

Poste italiane comunica la riapertura dell’ufficio postale di Verano Brianza nella versione “Polis” mentre Triuggio dovrà attendere la fine del mese di aprile.

Riapre la posta di Verano Brianza

L’ufficio postale di Verano Brianza riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis, portando a venticinque le sedi postali coinvolte e rinnovate in Provincia di Monza. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Mario Preda, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila Comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Un ufficio completamente rinnovato

L’ufficio postale è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi. Disponibili in sede i certificati anagrafici oltre ai servizi Inps come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”.

Si può richiedere o rinnovare il passaporto

Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio. L’ufficio postale di Verano Brianza è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35. Attraverso Polis Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.

Triuggio: l’ufficio postale riaprirà a fine mese

Poste Italiane informa che a partire dalla data odierna (venerdì 10 aprile 2026) i cittadini di Triuggio, fino alla riapertura dell’ufficio postale prevista per fine aprile, potranno rivolgersi allo sportello dedicato presso l’ufficio postale di Albiate sito in via Rimembranze 5, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Alla riapertura dell’ufficio, oltre ai consueti servizi postali, finanziari, assicurativi, di telefonia ed energia sarà possibile richiedere i certificati previdenziali, giudiziari, anagrafici, di stato civile e sarà possibile presentare la richiesta di rilascio e rinnovo passaporti secondo quanto previsto dal progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 14 aprile 2026.