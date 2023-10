Jenny De Nucci è inarrestabile. Dopo il debutto nel reality «Il Collegio» quando aveva appena 16 anni, l’attrice di Limbiate oggi 23enne non sbaglia un colpo e continua a inanellare un successo dopo l’altro - coronato da premi e riconoscimenti - per le sue interpretazioni in fiction televisive e nel cinema. Ha scritto pure un romanzo.

Premi e un nuovo film: Jenny De Nucci inarrestabile

Il 5 ottobre è uscito l’ultimo film «Phobia», per la regia Antonio Abbate, un thriller psicologico dove Jenny è la protagonista. Questa pellicola, dove la 23enne si cimenta per la prima volta in un ruolo drammatico, sta raccogliendo apprezzamenti e recensioni molto positive dalla critica.

Dopo aver recitato nelle seguitissime fiction «Un passo dal cielo» e «Don Matteo», la limbiatese è stata tra le interpreti di «Ragazzaccio» di Paolo Ruffini e protagonista di «Prima di andare via» che ha vinto recentemente il premio come miglior film al Terra di Siena International Film Festival e De Nucci il premio come miglior attrice.

Jenny ora vive stabilmente a Roma, viaggia spesso per l’Italia e nonostante la distanza il legame con la sua famiglia a Limbiate è strettissimo. Mamma Maria, papà Alberto e la sorella Valentina l’hanno sempre sostenuta e incoraggiata nel suo percorso. «Ci sentiamo spesso e la accompagniamo dove vuole, siamo orgogliosi ed entusiasti di lei - ha ammesso il papà - sapevamo che aveva talento ma non pensavamo sarebbe arrivata a questo punto. Siamo capitati più volte sul set di alcuni film e abbiamo notato che le persone con cui lavora, anche attori importanti, la tengono molto in considerazione perché è professionale ma riesce anche a instaurare rapporti di grande amicizia. Si sta conquistando il suo spazio nel cinema e nella televisione».

L'esperienza di doppiatrice

Un’esperienza che si è rivelata per Jenny una piacevole sorpresa è stata quella di doppiatrice. Nel 2021 ha prestato la voce al personaggio di Rosita nel film d’animazione Sing 2.

«Era la prima volta che lo faceva e anche in quell’occasione ha dimostrato di avere talento - ha continuato Alberto De Nucci - riesce ad affrontare con estremo impegno e naturalezza tutti i ruoli. Jenny è molto emotiva e credo che la sua abilità sia quella di riuscire, quando recita, a trasformare questa sua sensibilità in emozioni».

Per Jenny è un momento d’oro ma sta continuando a lavorare duramente per conquistare il suo obiettivo, il cinema internazionale. «Ha fatto varie masterclass con coach di famose star americane, sta studiando da vari anni e parla molto bene inglese, il suo sogno è recitare in America» ha concluso papà.