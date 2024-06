Si sono conclusi con un grande successo i progetti di educazione ambientale promossi da Gelsia Ambiente che hanno coinvolto gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio brianzolo.

Premiati gli alunni vincitori della "Plastic Challenge" di Gelsia Ambiente

Anche quest’anno scolastico l’impegno di Gelsia Ambiente nella sensibilizzazione dei più giovani verso le tematiche ambientali si è concretizzato in un ricco calendario di iniziative. Si sono svolte da poche ore le premiazioni dei vincitori della “Plastic Challenge”, il concorso promosso dalla società del perimetro AEB (Gruppo A2A) rivolto alle classi di quarta elementare.

Il progetto, incentrato sul tema dell’inquinamento da plastica e sulla riduzione della produzione di rifiuti di plastica monouso, ha da subito riscosso un grande successo tra i ragazzi e i docenti, portando alla realizzazione di tantissimi elaborati unici e creativi.

Chi ha vinto

Tutti gli elaborati realizzati con impegno dagli studenti sono stati valutati da una giuria composta da rappresentanti di Gelsia Ambiente, Creda Onlus e A2A che, dopo averle analizzate con cura, hanno decretato i primi classificati di ogni sezione (video, canzoni e presentazioni). Ad aggiudicarsi il primo premio della sezione “canzoni” è stata la classe IV A della scuola primaria di Via Tolstoj a Desio; per la sezione “video” hanno vinto parimerito la classe IV B della scuola primaria di Via Tolstoj a Desio e la classe IV A della scuola primaria Don Milani di Rovello Porro; infine, la sezione “presentazioni” è stata vinta dalla classe IV C della scuola primaria Manzoni a Barlassina.

Foto 1 di 4 Classe 4A Don Milani_Rovello Porro Foto 2 di 4 Classe 4A Via Tolstoj_Desio Foto 3 di 4 Classe 4B Via Tolstoj_Desio Foto 4 di 4 Classe 4C Manzoni_Barlassina

I vincitori della “Plastic Challenge” sono stati premiati dai dirigenti di Gelsia Ambiente e dalle autorità locali, ricevendo gadget, attestati e un premio speciale: una gita didattica organizzata da Gelsia Ambiente e A2A, in programma per l’inizio del prossimo anno scolastico.

Un’occasione unica per vivere un’esperienza all’insegna dell’educazione ambientale e del divertimento, rafforzando la consapevolezza dei più piccoli sull’importanza della tutela dell’ambiente.

"Coinvolgere gli studenti è fondamentale"