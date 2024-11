Premiato l'impegno degli Alpini di Seregno

“Per il supporto alla comunità, sempre presente nelle varie necessità ed emergenze, anche nel più piccolo bisogno per rispondere alle esigenze delle persone con la capacità di donare simpatia". Con questa motivazione il Circolo culturale san Giuseppe ha assegnato l’annuale premio, giunto alla 43esima edizione, al Gruppo Alpini Seregno, nell’anno del 60esimo anniversario di fondazione.

Premiato l'impegno degli Alpini

Il riconoscimento è stato consegnato da monsignor Bruno Molinari, alla presenza della presidente Rosy Colombo, nelle mani degli alpini Igor Dell’Orto e Francesco Villa, che a nome di tutti i “bocia” hanno ringraziato per la considerazione: “ Noi siamo uomini del fare, non di parole”. Il prevosto ha aggiunto: “Il gruppo degli Alpini toglie le castagne dal fuoco a tutti, un gruppo ammirevole in tutto e per tutte le occasioni”. Alla cerimonia erano presenti anche gli assessori Elena Galbiati e Paolo Cazzaniga, oltre a un discreto numero di soci e simpatizzanti.

Il servizio del Circolo San Giuseppe

Il prevosto, rivolto ai componenti del direttivo e ai soci presenti ha aggiunto: "Continuate sempre con grande impegno il servizio prezioso che state svolgendo al meglio delle vostre capacità, sia in campo sociale, associativo e culturale: non demoralizzatevi delle sempre possibili critiche perché nessuno è perfetto e facendo si sbaglia talvolta. Associare ai giorni nostri è sempre più difficile per le tante alternative che un tempo erano limitate, però occorre lasciare aperte le porte a tutti perché la bontà e la qualità delle iniziative verranno riconosciute”.

Il direttivo in scadenza nel 2025

Nel corso dell'assemblea generale del Circolo, la presidente Colombo ha ricordato le iniziative svolte e quelle imminenti, ha poi lanciato un appello ai 250 soci di iniziare a pensare alle candidature per il prossimo anno, quando l’attuale direttivo sarà in scadenza. Intanto è in corso la campagna tesseramento, la cui quota minima è di 15 euro. Infine il tesoriere, Luigi Dell’Orto, ha presentato un bilancio molto dettagliato in tutte le voci e che, purtroppo, ancora una volta ha chiuso con un segno negativo di oltre 4mila euro.