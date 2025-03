Premio Meda Donna a due eccellenze femminili della città

La città di Meda ha premiato le sue eccellenze femminili. Sono la direttrice d’orchestra Margherita Colombo e la storica maestra Adriana Minotti le due medesi «straordinarie nella loro quotidianità» che domenica 9 marzo 2025 in sala civica Radio sono state insignite del «Premio Meda Donna», il prestigioso riconoscimento conferito dall’Amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale dell’8 Marzo. Le loro candidature sono state selezionate da un’apposita commissione consiliare, composta da rappresentanti della maggioranza e delle minoranze, tra quelle pervenute.

«E’ un onore per me essere qui a premiare le donne che hanno reso illustre la città - ha esordito l’assessore alle Politiche femminili Mara Pellegatta - Riconosciamo il talento e la passione di donne eccezionali in ogni ambito in cui hanno scelto di agire. Vi consegniamo una rosa stabilizzata, che non appassisce, come segno del vostro impegno che non si affievolisce e lascia il segno. Siete un esempio di coraggio, forza e determinazione nel non arrendersi di fronte alle difficoltà. E’ bello vedere l’impronta che queste donne straordinarie hanno lasciato nella comunità e ci insegnano che, se ci si impegna, nella vita si può fare tutto, senza farci dire che non possiamo fare qualcosa».