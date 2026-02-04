Premio Meda Donna, ancora qualche giorno per presentare le candidature

Si avvicina l’8 marzo e, come è ormai tradizione per la città di Meda, la Giornata internazionale della donna verrà celebrata con una nuova edizione del Premio Meda Donna, ovvero il riconoscimento assegnato alle donne che hanno dato e stanno dando lustro alla città, accrescendone il prestigio e operando con disinteressata dedizione.

Torna il Premio Meda Donna

“Un premio per donne capaci di essere straordinarie nella loro quotidianità – sottolineano il sindaco Luca Santambrogio e l’assessore alle Politiche femminili Mara Pellegatta – Donne che si distinguono per opere concrete nei campi della scienza, delle lettere, delle arti, dell’economia, del lavoro, della pubblica amministrazione, della solidarietà sociale, della scuola, dello sport e nella semplice vita di tutti i giorni. Donne che è giusto e doveroso elogiare pubblicamente. L’intento, come illustrato dal regolamento del Premio, è infatti quello di evidenziare azioni di alto profilo morale, coraggio e abnegazione civica sempre nell’interesse del prossimo”.

Candidature entro il 10 febbraio

Le segnalazioni possono essere fatte pervenire da singoli cittadini o da Enti alla segreteria del Comune di Meda (presso il Palazzo municipale oppure tramite email all’indirizzo segreteria.generale@comune.meda.mb.it) entro il 10 febbraio 2026: la segreteria provvederà ad istruire le varie proposte che verranno poi vagliate, per l’aggiudicazione dei riconoscimenti, da parte di un’apposita commissione consiliare composta dal sindaco, o da un suo delegato, dal presidente del Consiglio comunale e da 4 consiglieri comunali (due di maggioranza e due di minoranza). Il regolamento completo dell’iniziativa è consultabile sul sito del Comune.