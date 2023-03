Premio Mimosa alla farmacista Cinzia Re

Alla farmacista Cinzia Re, dal 1989 titolare dell'attività di via Parini a Seregno, il Premio Mimosa 2023 conferito dall'Amministrazione comunale. La consegna mercoledì sera (alle 21), nella ricorrenza dell'Otto Marzo, in biblioteca civica Pozzoli.

Premio Mimosa 2023 a Cinzia Re

Assegnato a Cinzia Re il Premio Mimosa 2023, l'onorificenza che l'Amministrazione comunale conferisce a personalità che si sono particolarmente distinte in ambito sociale, in occasione della Giornata internazionale della donna. Figlia di farmacisti della Val Seriana, classe 1962, nel 1987 ha iniziato a collaborare con Ada Cerri, rilevando l’attività commerciale pochi anni dopo. Il riconoscimento del Comune per "aver saputo coniugare l’impegno sociale a una solida capacità imprenditoriale".

Il commento della farmacista Re

"Sono commossa, stupita e grata - commenta Re - Accolgo questo riconoscimento con gioia, onorata di vedere confermati i valori che mi hanno supportato in questi 34 di lavoro per la mia comunità. Ringrazio le persone della mia squadra, che mi segue e stimola a proseguire e migliorare, ma anche tutta la rete sociale che permette a ogni piccolo gesto di acquisire significato e continuità".

La grande passione per Van De Sfroos

La dottoressa Re, fin da bambina, voleva diventare farmacista. A guidarla il motto "La salute passa da contenuti culturali: conoscere per scegliere", insieme alle canzoni di Davide Van De Sfroos: "Abbassare la serranda e correre a un suo concerto, è un piccolo segreto di vitalità". Il Premio Mimosa viene assegnato dal 2004: nella prima edizione fu conferito a Giovanna Archinti, l'anno scorso a Silvia Redigolo, attivista di Fondazione Pangea Onlus, che si era distinta durante la crisi umanitaria in Afghanistan.

