Premio nazionale per la Cittadella dei ragazzi, nel quartiere Sacra Famiglia di Cesano Maderno.

Alla cerimonia della 25esima edizione del premio "La Città per il Verde", venerdì 21 febbraio, alla Fiera Myplant & Garden di Milano, il Comune di Cesano Maderno ha ricevuto la menzione speciale nella sezione "Spazio urbano" per la Cittadella dei ragazzi, l’area verde inclusiva e ludico-sportiva intitolata ad Altiero Spinelli, realizzata alla Sacra Famiglia in collaborazione con il Comitato di quartiere e inaugurata lo scorso maggio.

Il premio della casa editrice Il Verde Editoriale

Il riconoscimento è stato assegnato dalla casa editrice Il Verde Editoriale di Milano, che pubblica Acer, rivista tecnico-scientifica dedicata ai professionisti del verde e del paesaggio. A ritirarlo c’era l’assessore all'Ambiente Manuel Tarraso insieme ai tecnici dell'Ufficio Ambiente del Comune.

La motivazione della giuria

Questa la motivazione della giuria: