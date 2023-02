"Prendi e dona", bookcrossing in Municipio a Lentate

«Prendi e dona» in Municipio, al via l’iniziativa del bookcrossing all’ingresso del Palazzo comunale di Lentate, in via Matteotti.

Bookcrossing in Municipio

«Dalla scorsa settimana è stata avviata questa iniziativa di scambio di libri e volumi - spiega l’assessore alla Cultura Matteo Turconi Sormani - Chiunque può prendere gratuitamente i volumi editi dal Comune, esposti in uno scaffale all’ingresso, o lasciare dei libri a disposizione di altri lettori».

Si possono prendere e donare libri

Per poter prendere o donare bisogna recarsi in Municipio negli orari di apertura degli uffici: lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 18, martedì dalle 11.30 alle 12.30, mercoledì dalle 10.30 alle 13.30, giovedì dalle 11 alle 12 e venerdì dalle 10.30 alle 13.30.

Bookcrossing anche a Seveso

Recentemente è stata inaugurata una stazione di bookcrossing anche a Seveso , all'ingresso del Centro visite nel Bosco delle Querce.