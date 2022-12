Presepe di Agliate: cambio di programma a pochi giorni dall'evento. Ecco chi rappresenterà la nuova sacra famiglia

Un cambio di programma a causa di un problema improvviso per la famiglia Lalli e poi la nuova scelta con l'arrivo della piccola Lucia Marcon, cinque mesi appena compiuti. Sarà lei, insieme ai suoi genitori Irene e Stefano, a rappresentare la sacra famiglia dell'edizione 2022 del Presepe Vivente di Agliate. A tenergli compagnia ci sarà anche il fratellino Tommaso Enea.

Presepe di Agliate: ecco chi rappresenterà la nuova sacra famiglia

Irene Riva e il marito Stefano Marcon, di 30 e 36 anni, vivono a Renate ma sono prossimi al trasferimento a Triuggio. Si sono conosciuti e poi sposati circa tre anni fa. E' stato il loro lavoro a farli incontrare: entrambi fisioterapisti si sono conosciuti a casa di una paziente, poi diventata la loro testimone di nozze. Poco tempo dopo è nato Tommaso, che oggi ha due anni e mezzo, mentre questa estate è arrivata la piccola Lucia.

"Il presepe vivente di Agliate per me non è una novità - ci racconta Irene. Fin da piccola ho sempre partecipato alla rappresentazione, la maggior parte delle volte come pastorella. Dapprima con la mia famiglia e poi con gli amici è stato un appuntamento a cui non ho mai voluto mancare. Perché? Perché riesce a farmi vivere il Natale fino in fondo, con lo spirito giusto".

La chiamata

Immancabile l'emozione quando pochi giorni fa è arrivata la chiamata per raffigurare la Sacra Famiglia:

"Ho detto subito di sì. Poi ne ho parlato con mio marito - per lui è la prima volta al Presepe - che ha accettato con piacere di prendere parte a questo evento. Per me è anche l'occasione per rivedere amici e compagni di classe di Carate che come me sono rimasti legati a questa tradizione".

Una grande emozione dunque per la famiglia di Renate che nel tempo libero ha anche tanti hobby. Uno di questi è sicuramente la montagna: lui alpinista, lei grande camminatrice, si trovano spesso nel weekend a fare belle gite in montagna in compagnia dei loro bambini. Uno nello zaino, l'altra nella fascia, tanto amore e nulla è impossibile...