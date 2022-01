Per far fronte alle tante richieste

A giorni si avranno maggiori dettagli su quando aprirà la nuova struttura e soprattutto dove sarà ubicata.

Per rendere le attese meno lunghe e consentire a tutti di fare il tampone in tempi più rapidi l'Asst Brianza è al lavoro per aprire un nuovo punto tamponi nell'area del vimercatese.

Presto un nuovo punto tamponi nel vimercatese

La conferma è arrivata in queste ore dall'Azienda socio sanitaria del territorio che oltre al presidio di Vimercate gestisce anche i punti tampone di Carate e Limbiate. Le problematiche principali sono però emerse presso il drive trough del nosocomio di via Santi Cosma e Damiano dove da un paio di giorni le attese per effettuare il tampone molecolare sono diventate molto lunghe.

Come vi abbiamo raccontato qui, questa mattina il lungo serpentone di auto ha causato parecchi disagi alla viabilità cittadina con code già a partire dall'uscita della Tangenziale Est. Nonostante l'intenso lavoro del personale sanitario, della Protezione Civile e delle Forze dell'ordine, visto che la richiesta di tamponi non accenna a diminuire, si rende necessario allestire un nuovo centro.

Al momento Asst ha fatto sapere di essere al lavoro proprio su questo fronte. A giorni si avranno maggiori dettagli su quando aprirà la nuova struttura e soprattutto dove sarà ubicata.

Nell'attesa resta vivo l'appello a presentarsi presso il drive through di Vimercate solo con prenotazione.