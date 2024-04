Prevenzione tumori, screening gratuiti

Tenersi controllati è meglio che doversi curare: per tutelare la salute dei cittadini e delle cittadine l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Triuggio promuove una giornata dedicata alla prevenzione dei tumori in programma sabato 13 aprile 2024.

Prevenzione tumori

Presso il centro civico Il Melograno, in via Puccini 2, si svolgeranno screening gratuiti per uomini e donne residenti a Triuggio con i medici dell'associazione Cancro Primo Aiuto che organizzano le visite in collaborazione con il Comune di Triuggio. “Dopo la campagna di prevenzione che abbiamo messo in campo nel 2023, proprio in questo periodo, dedicata in particolare alle donne - sottolinea l’assessore alle Politiche sociali, Claudia Cattaneo - abbiamo fortemente voluto organizzare una nuova iniziativa dedicata alla salute e alla prevenzione, questa volta più orientata verso gli uomini”.

Due visite specialistiche

Sono due le visite specialistiche previste:

- Screening Psa (prevenzione tumore alla prostata), rivolto a uomini dai 45 anni compiuti;

- Screening densità ossea (prevenzione della osteoporosi), rivolto a donne e uomini dai 50 anni compiuti.

Le visite (della durata di circa 10 minuti), si terranno dalle 9 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16. Le prenotazioni, obbligatorie, si ricevono (fino a esaurimento posti disponibili) telefonicamente al numero 0362.9741262 (attivo lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12 e giovedì

dalle 14 alle 17:30).