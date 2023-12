Oggi, 5 dicembre 2023, la Polizia Locale del Comune di Meda ha effettuato la prima doppia consegna del nuovo e recente servizio di Trasporto Organi, operante su tutto il Nord Italia, su indicazione di Areu.

Primo servizio di trasporto organi della Polizia Locale di Meda

Il progetto “Meda per la vita”, iniziato formalmente ieri, dopo l'arrivo e la benedizione domenica della nuova Alfa Giulia - nuovo automezzo allestito e acquistato anche per questo scopo - ha permesso di restituire alla vita due persone, in un atto di alto rispetto e coscienza d'aiuto verso gli altri e verso se stessi.

Un’iniziativa ambiziosa che si è concretizzata oggi in prima mattinata. Verso le 8, infatti, gli agenti e il Comandante Claudio Delpero sono partiti da Meda diretti a Varese, dove hanno potuto recuperare 3 organi. Di qui la consegna di un rene e un pancreas prima all’Ospedale Niguarda di Milano, per poi spostarsi verso Padova per la consegna del secondo rene.