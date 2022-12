Grazie alla collaborazione tra Pro Loco, Associazione Commercianti e Artigiani e Comune, ad Ornago il Natale 2022 si "illumina".

Pro Loco, commercianti e Comune insieme per illuminare il Natale di Ornago

Nel corso degli ultimi giorni infatti è stato allestito un albero di Natale in piazza e le luminarie sono state appese in diverse vie del centro: tutto frutto del lavoro dei due gruppi del territorio e del Comune che hanno lavorato insieme per celebrare le festività con il calore che meritano.

Le parole del sindaco

Soddisfatto e riconoscente il sindaco Daniel Siccardi: