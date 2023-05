Processo per l'omicidio Attanasio: "Lo Stato italiano si costituisca parte civile". Le associazioni di Limbiate hanno scritto al presidente del Consiglio e al presidente della Repubblica in vista dell'udienza di domani, giovedì 25 maggio, a Roma

Amici di Luca Attanasio e altre associazioni di Limbiate hanno scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si tratta di un appello affinché lo Stato Italiano si costituisca parte civile nel processo per l'omicidio dell'Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci che inizierà domani, giovedì 25 maggio, a Roma.

In vista dell’udienza del 25 maggio p.v. desideriamo portare alla Vostra attenzione la necessità che lo Stato Italiano si costituisca nel processo in corso a Roma per accertare mandanti ed esecutori dell’omicidio dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere scelto Vittorio Iacovacci, rappresentanti e servitori dello Stato, caduti durante lo svolgimento delle loro funzioni in circostanze ancora da chiarire. Associazione Amici di Luca Attanasio

All'appello si aggiungono i membri di Partito Democratico, Movimento 5Stelle, Limbiate Solidale:

In occasione del convegno di ieri sera, martedì, a Cesano Maderno, organizzato dal Lions Club Cesano Maderno Borromeo in occasione del 46esimo compleanno dell'ambasciatore, il padre Salvatore Attanasio ha toccato l'argomento:

Speriamo si inizi un percorso per la verità, noi non crediamo alla storiella del rapimento, ci sono troppe discrepanze e quello che chiediamo è la verità certa e non costruita ad hoc. Il Pam ha grandi responsabilità, il fatto che chieda l'immunità per i due funzionari indagati è qualcosa di indecente e assurdo per un'accusa di triplice omicidio. Certamente se venisse riconosciuta l'immunità ci sarebbe da andare in piazza a protestare