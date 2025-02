Il cordoglio di Assolombarda per la morte di Lorenzo Rovagnati

Il Presidente Alessandro Spada, il Direttore Generale Alessandro Scarabelli, il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Direttivo, il Consiglio Generale e Assolombarda tutta manifestano il loro profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Lorenzo Rovagnati, Amministratore Delegato dell'omonima azienda con sede a Biassono, scomparso ieri, mercoledì 5 febbraio, a seguito di un drammatico incidente in elicottero.

Il Presidente Alessandro Spada e del Direttore Generale Alessandro Scarabelli parlano di un momento di profonda tristezza e di Lorenzo Rovagnati come un uomo che ha dimostrato negli anni passione e determinazione:

"Terza generazione della famiglia di imprenditori brianzoli parte della comunità di Assolombarda e attori sociali attenti alle esigenze dei territori in cui operano, Lorenzo Rovagnati ha dimostrato in questi anni la passione e la determinazione tipici di quel fare impresa che rende grande il Made in Italy nel mondo. In questo momento di grande tristezza, esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia - in particolare alla madre Claudia e al fratello Ferruccio - e a tutti i loro collaboratori".