Prolungamento della metro fino a Vimercate, i sindaci: "I fondi mancanti li metta la Regione"

Il prolungamento della M2

All'appello manca circa un milione di euro, necessario per completare il Piano di fattibilità tecnico-economica e poi chiedere a Roma il finanziamento dell'opera, con i binari e la metrotranvia leggera che colleghi il capolinea della Verde di Cologno Monzese Nord a Vimercate.

"Vogliamo ringraziarvi per l'audizione che ci avete concesso il 12 dicembre 2023 in Commissione territorio, infrastrutture e mobilità - hanno scritto i cinque sindaci - Ringraziamo in particolar modo i consiglieri Jacopo Dozio e Gigi Ponti che hanno promosso l'iniziativa e tutti i commissari per aver ascoltato le nostre istanze. Come Comuni coinvolti nel prolungamento dell'asta metropolitana MM2 da Cologno verso Vimercate abbiamo voluto ribadire come tale infrastruttura sia importante e fondamentale non solo per i cittadini dei nostri territori, ma per tutta l'area circostante e per il ricco tessuto produttivo e commerciale della nostra zona, che non può più fare a meno di avere un collegamento su ferro con la città di Milano, ormai atteso da decenni".

La richiesta di un nuovo incontro (alla presenza di MM)

"Il lavoro svolto in questi anni con i tecnici di MM è stato importante e significativo, tenendo peraltro in considerazione le difficoltà tecniche che la realizzazione del Light rail train comporta in un territorio fortemente urbanizzato come quello che ci contraddistingue - hanno proseguito i sindaci, che erano presenti alla Commissione di settimana scorsa, a differenza di MM - Pur restando aperte alcune questioni legate al tracciato e alle compensazioni che un'opera del genere dovrà prevedere per le aree coinvolte dal suo passaggio, vogliamo ribadire con convinzione, così come fatto in audizione, l’importanza che questo progetto possa proseguire".

La questione fondi (ma non solo)