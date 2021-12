Proposta di matrimonio in diretta a "All Together Now"

Triuggio

Carola Campagna, cantante 24enne, arrivata terza ha detto "sì" facendo commuovere tutto lo studio.

Non solo è arrivata in finale ma ha anche ricevuto in diretta la proposta di matrimonio. E Carola Campagna ha detto "sì" a "All Together Now".

La proposta di matrimonio

Carola Campagna, giovane cantante originaria di Triuggio, ha chiuso la sua esperienza a "All Together Now" al terzo posto. Dopo la prova dei duetti, in cui ha cantato "Arriverà" dei Modà con Francesco Renga, il muro ha preferito le prove di Giacomo Voli e Vincenzo Cantiello. Per Carola, già felicissima per il traguardo raggiunto, la grande sorpresa è arrivata al momento dei saluti quando alle sue spalle si è presentato il fidanzato. Dopo un abbraccio la proposta di matrimonio: lui si mette in ginocchio, tira fuori un cofanetto con l'anello e le chiede di sposarlo. Lei accetta e tutto lo studio si commuove dinanzi al suo "sì". L'esperienza di Carola si è chiusa in bellezza.

Il vincitore

Poco fa si è conclusa l'ottava e ultima puntata di All Together Now - La musica è cambiata, programma condotto da Michele Hunziker. Sette i finalisti che si sono contesi la vittoria: tra questi anche Carola Campagna, 24 anni. Il vincitore, Giacomo Voli, si è aggiudicato un premio da 100.000 euro e la possibilità di registrare una cover che verrà passata anche in radio.