Prorogata la scadenza della prima rata della Tari

A Cesano Maderno prorogata al 17 luglio 2024 la scadenza della rata di acconto della Tari 2024.

Lo ha deciso all’unanimità ieri sera, giovedì, il Consiglio comunale su proposta del vicesindaco e assessore al Bilancio Francesco Romeo. "La proroga è legata al nuovo metodo di calcolo: c’erano alcuni dubbi circa l’applicazione della tassa perequativa e sono state necessarie richieste di chiarimento che hanno comportato ritardi nell’emettere gli avvisi di pagamento".

Saldo confermato al 16 dicembre

Confermato il saldo al 16 dicembre 2024, con possibilità per il contribuente di pagare l’intero importo in un’unica soluzione. "Gli invii degli avvisi di pagamento partiranno la prossima settimana" ha detto l'assessore Francesco Romeo. Il Comune si è affidato a un nuovo operatore per il recapito degli avvisi. Con il vecchio, più volte sanzionato per mancanza del rispetto dei tempi indicati dall'Amministrazione comunale, si era aperto un contenzioso.