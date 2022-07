Popolarità inaspettata per Massimo Bacciu, in arte Max Ciuba, e la moglie Lia Spinelli, storici commercianti di Cesano Maderno, che per i bambini e le bambine di tutta Italia dal 10 luglio sono "i genitori nel video dei Me contro Te".

Protagonisti nel video dell'ultima canzone dei Me contro Te

Fotografo professionista e assistente diventati comparse sui set di spot pubblicitari, film e fiction, un po’ per scelta e un po’ per necessità, causa pandemia, marito e moglie si sono ritrovati a partecipare all’ultimo videoclip di Luì e Sofì, ovvero i Me contro Te, gli amatissimi youtuber che sono gli idoli dei giovanissimi. Da quando il video della canzone «Vamos a la fiesta», girato a fine giugno in una mega villa con piscina nel varesotto, è stato pubblicato sul canale Youtube dei Me contro Te (da oltre 6 milioni di iscritti), la coppia riceve richieste da star. "Ci chiedono selfie e videomessaggi di dediche. Incredibile" racconta divertito Max.

"Il video con Luì e Sofì ci ha sconvolto la vita"

Il video in un solo giorno aveva già un milione di visualizzazioni. "Luì e Sofì ci hanno sconvolto la vita. E pensare che quando ci hanno proposto il lavoro non sapevamo nemmeno chi fossero - confida Lia - Diciamo che lo abbiamo capito quando abbiamo pubblicato sui social una foto di noi quattro e siamo stati travolti da commenti e domande di parenti e amici con bambini piccoli in casa che non credevano ai loro occhi".