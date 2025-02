La Protezione Civile presidia i punti critici del territorio

La Protezione Civile di Seregno scende in campo per un monitoraggio costante dell’integrità del territorio comunale. L'attività è finalizzata a presidiare i punti più delicati del territorio in ragione degli scenari di rischio previsti dal Piano comunale di Protezione Civile, con l’obiettivo di poter fronteggiare con maggiore efficacia eventuali situazioni di pericolo generate da elementi naturali o da comportamenti umani.

I sopralluoghi della Protezione civile

Le squadre del Gruppo comunale di Protezione Civile, con cadenza periodica, effettueranno sopralluoghi nei sottopassi stradali e pedonali, ma anche nei parchi per rilevare danni al patrimonio arboreo o all’arredo urbano. I sopralluoghi nei sottopassi saranno svolti in presenza di rilevante allerta meteo. I parchi interessati dall'attività saranno quelli alla Porada, Meredo, Ceredo, skate park, Baden Powell, San Salvatore, Falcone e Borsellino. Gli interventi saranno eseguiti in coordinamento con la Polizia Locale, che subentrerà in caso di criticità immediate anche di ordine pubblico.