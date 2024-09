Marinucci lascia il coordinamento della Protezione Civile

Vincenzo Marinucci, per raggiunti limiti di età, lascia il coordinamento del gruppo comunale della Protezione Civile di Seregno: al suo posto Marco Brambilla, che era il vice coordinatore.

Marinucci lascia dopo 18 anni di servizio

Dopo diciotto anni di servizio, Vincenzo Marinucci per raggiunti limiti di età non è più coordinatore del gruppo comunale della Protezione Civile. Al suo posto è stato eletto Marco Brambilla, in precedenza vice coordinatore operativo. Classe 1948, originario della provincia di Chieti (Canosa Sannita), rimane nel Consiglio direttivo e come prezioso consulente, su richiesta del sindaco, Alberto Rossi e del vicesindaco William Viganò. Nel 2006 Marinucci è stato fra i fondatori della Protezione civile di Seregno, insieme all’allora sindaco Giacinto Mariani e all’assessore Gianfranco Ciafrone.

Marinucci: "Grazie ai volontari"

"Abbiamo dimostrato di essere in grado di fornire un servizio organizzato con capillarità, efficacia e tempestività d’intervento, integrandoci con le forze istituzionali presenti sul territorio e valorizzando, nel contempo, l’apporto della cittadinanza negli interventi di protezione civile", ha commentato Vincenzo Marinucci, ringraziando l'Amministrazione comunale per la fiducia e tutti i volontari "per l'eccellente lavoro di gruppo", fin dal 2006.

E' stato comandante della Polstrada

L'ormai ex coordinatore è molto conosciuto a Seregno, anche per l’incarico di comandante (ad interim) della Polizia Stradale dal 1972 al 1990, anno del trasferimento alla Sottosezione di San Donato Milanese, sempre come comandante, fino all’età del pensionamento. Come volontario della Protezione Civile ha prestato servizio nei terremoti a L'Aquila, in Emilia, nelle Marche e ha operato in aiuto alla cittadinanza durante la pandemia del Covid. Numerose le benemerenze di Marinucci, Cavaliere al merito della Repubblica italiana nel 2006 e insignito della benemerenza della Presidenza del Consiglio nel 2011 "per l'opera e per l'impegno" nella Protezione civile.