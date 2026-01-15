Protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza contro l’abusivismo e l’evasione

Il sindaco di Meda, Luca Santambrogio, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza, il colonnello Nicola Russo, hanno sottoscritto un importante protocollo d’intesa per intensificare la collaborazione nel contrasto all’evasione fiscale e all’abusivismo.

Protocollo d’intesa contro evasione e abusivismo

L’accordo, che avrà durata triennale, punta a rafforzare le sinergie tra Amministrazione comunale e Guardia di Finanza attraverso: contrasto all’evasione fiscale, con particolare attenzione alla riscossione dei tributi locali, compresa l’imposta di soggiorno; controllo del settore turistico-ricettivo, con monitoraggio delle strutture ricettive, bed & breakfast e affitti brevi per garantire regolarità e trasparenza; lotta all’abusivismo commerciale, con contrasto al commercio illegale e alla vendita di merce contraffatta; emersione del lavoro nero, con verifiche sui cantieri e sulle attività economiche.

Attività congiunte tra Polizia Locale e Guardia di Finanza

La collaborazione si concretizzerà attraverso lo scambio di informazioni, attività congiunte di controllo del territorio e incontri periodici di coordinamento tra Polizia Locale e reparti della Guardia di Finanza.

Un impegno concreto per la legalità e la tutela della concorrenza leale a beneficio di tutti i cittadini e delle imprese che operano correttamente sul territorio.

