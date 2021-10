Prove ginniche al concorso per entrare nella Polizia Locale

Seregno

Prove ginniche per entrare nella Polizia Locale

Giovedì mattina, 14 ottobre, allo stadio Ferruccio si sono svolte le prove fisiche del concorso per l'assunzione dei nuovi agenti della Polizia Locale di Seregno. 167 gli iscritti, di cui cinque non ammessi per la domanda fuori termine o per carenza dei requisiti richiesti. Ai test fisici si sono presentati 48 candidati, che hanno affrontato varie prove, divisi fra maschi e femmine.

Corsa e salto in alto allo stadio Ferruccio

Nel dettaglio gli aspiranti agenti della Polizia locale si sono cimentati nel salto in alto (con un ostacolo di novanta centimetri), nei piegamenti sulle braccia, note impropriamente come flessioni (10 per le donne e 15 per gli uomini il minimo da raggiungere) e nei mille metri di corsa (5 minuti e 25 secondi il tempo massimo per gli uomini, un minuto in più per le donne). Due i candidati che non hanno superato la prova, tre le donne presenti e ritenute idonee.

Polizia locale, le prove scritte e orali

Il concorso prevede a fine mese la prova scritta e nella prima decade di novembre quella orale per definire la graduatoria e la relativa assunzione dei nuovi agenti. Dall'Amministrazione e dalla Polizia locale un ringraziamento alla società sportiva 5 Cerchi di Seregno, che ancora una volta ha coadiuvato con professionalità l'attività d'esame attraverso i propri tecnici. Anche nel precedente concorso, si era inserita la sessione con le prove ginniche.