Le foto delle prove sportive per entrare nella Polizia locale

Le prove sportive per entrare nella Polizia locale

Nella mattinata odierna, venerdì 12 febbraio, allo stadio Ferruccio di Seregno si sono svolte le prove di idoneità ginnico-sportiva nella selezione di tre nuovi agenti da inserire nella Polizia locale del Comune di Seregno. All’attività sportiva sulla nuova pista di atletica dello stadio ha collaborato l’associazione sportiva 5 Cerchi.

Di corsa gli aspiranti agenti

La prova di idoneità ginnico-sportiva prevedeva una corsa piani di mille metri da completare in un tempo massimo di 5’25” per gli uomini e 6’25” per le donne. Nella commissione esaminatrice era presente anche il comandante della Polizia locale, Maurizio Zorzetto.

Le altre prove della selezione

Oltre ottanta i candidati ammessi alle prove selettive, in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera (richiesta anche per i concorsi militari). La selezione era iniziata tre giorni fa con una prima prova scritta da remoto, affidata a una società di ricerca e selezione del personale. L’ultimo step del concorso è previsto all’inizio della prossima settimana con la prova orale presso Palazzo Landriani. Il concorso è indetto per l’assunzione immediata di tre agenti di Polizia locale, ma dalla graduatoria saranno chiamati altri candidati per la sostituzione del personale che cesserà il servizio per il pensionamento.