Anche le prove sportive per scegliere il nuovo ufficiale della Polizia Locale di Seregno. Nella selezione pubblica promossa dal Comune i candidati, allo stadio Ferruccio, si sono cimentati nella corsa sulla distanza dei mille metri oltre a salto in alto e piegamenti sulle braccia. Sabato i colloqui.

Prove sportive per entrare nella Polizia Locale

Giovedì allo stadio Ferruccio si sono svolte le prove sportive del concorso per la selezione di un ufficiale direttivo da assumere a tempo pieno nell'organico della Polizia locale di Seregno. Otto i candidati ammessi, sei i presenti ritenuti idonei al temine della mattinata con corsa di mille metri, salto in alto e piegamenti sulle braccia. Era la seconda prova del concorso dopo quella scritta, sostenuta il martedì precedente da remoto.

Sabato le prove orali

Dopo lo scritto e i test sportivi, sabato 10 luglio in sala civica Gandini la terza prova del concorso, il colloquio, per definire la graduatoria di merito. In principio gli iscritti alla selezione comunale erano cinquantanove, con una prima scrematura tramite un test di pre-selezione per raggiungere il numero massimo consentito di cinquanta candidati. Il nuovo ufficiale direttivo prenderà il posto di un agente che ha raggiunto l'età del pensionamento. Anche nel precedente concorso per la selezione dei nuovi agenti da destinare al Corpo di Polizia locale seregnese era stata inserita una prova di attitudine fisica.