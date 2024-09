Provincia e Comune sottoscrivono l'intesa contro l'abbandono di rifiuti

La Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Cesano Maderno hanno firmato oggi il protocollo d’intesa per la gestione e l’utilizzo del parcheggio di via Manzoni nel quartiere di Binzago. Un accordo che affronta il problema dell’abbandono dei rifiuti a cui l’area era soggetta, scaturito dall’interlocuzione e collaborazione tra i due Enti, grazie anche all’interessamento dei consiglieri delegati cesanesi Marina Romanò e Michele Santoro.

Provincia e Comune insieme contro l'abbandono di rifiuti

Fra le varie operazioni concordate, un riassetto iniziale (potatura, falciatura, sgombero dai rifiuti) da parte della Provincia conclusosi in questi giorni e, a regime, la pulizia costante e il controllo dell’area tramite sistemi di videosorveglianza ad opera del Comune, mediante attrezzature e impianti già installati nelle scorse settimane (il cui costo per l’installazione verrà suddiviso in parti uguali fra Provincia e Comune), che permetteranno il monitoraggio dell’area, con possibilità di controllo strumentale delle targhe. Per rafforzare la sicurezza, il Comune è intervenuto anche con modifiche alla viabilità, chiudendo uno dei due varchi d’accesso con new jersey in cemento e cambiando la segnaletica.

La Provincia consegnerà l'area in gestione al Comune

A seguito di questi interventi, la Provincia consegnerà l’area in gestione al Comune a titolo gratuito, con vincolo di destinazione a parcheggio ad uso pubblico, almeno fino all’inizio della cantierizzazione dei lavori di Autostrada Pedemontana Lombarda. Il presidente della Provincia, Luca Santambrogio, spiega che:

“La sinergia con il Comune di Cesano Maderno è stata essenziale per definire una strategia condivisa per combattere il degrado, accentuato dal fenomeno del littering, che purtroppo da tempo contraddistingueva quest’area, situata peraltro in un punto strategico per la rete del trasporto locale e che, proprio per questo, sarà in futuro interessata dai lavori di riqualificazione legati alla tratta B2 di Pedemontana. Ci auguriamo che ora i cittadini contribuiscano a mantenere il parcheggio in uno stato decoroso, per il benessere di tutti, in primis delle persone che abitano nelle vicinanze”.

"Controlleremo e sanzioneremo i responsabili di comportamenti incivili e illegali"