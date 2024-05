Pubblicata la gara d'appalto per i lavori di riqualificazione della tranvia Milano Limbiate

Il 14 maggio è stata pubblicata la gara per l'assegnazione dei lavori di riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate. A darne notizia in queste ore sono stati l'Associazione Utenti del Trasporto Pubblico (UTP) e il Gruppo “Salviamo il tram della Comasina” che da tempo seguono la questione.

"Con il presente comunicato vorremmo esprimere la nostra soddisfazione per questo risultato e ringraziare tutte le persone che si sono impegnate per raggiungerlo ai vari livelli - fanno sapere i due comitati dei pendolari: esponenti di varie forze politiche a livello nazionale e locale, tecnici del Ministero dei Trasporti, degli Enti Locali e di MM, giornalisti che ci hanno dato spazio e semplici cittadini ed utenti che ci hanno creduto, sostenendo il "Comitato per il tram" dal 1998 e il Gruppo Facebook "Salviamo il tram della Comasina" dal 2012. La strada per arrivare ad avere ancora il nostro tram è lunga ma è stato raggiunto un primo importante obbiettivo".