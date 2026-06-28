La solidarietà va più lontano con il nuovo pulmino di Anffas

Inaugurato e benedetto il veicolo donato all'associazione dalla Bcc Carate Treviglio. Il presidente, Ruggero Redaelli: "Abbiamo nel Dna l’attenzione alle persone e la vicinanza alla comunità"

A Seregno inaugurato e benedetto il nuovo automezzo donato dalla Bcc Carate Treviglio ad Anffas Brianza, l’associazione dedicata alle persone con disabilità e ai loro familiari, presieduta da Mauro Brambilla.

Inaugurato il nuovo furgone di Anffas

“Per i nostri ragazzi questo furgone significa poter andare più lontano, fare più esperienze, stare insieme senza dipendere sempre dai genitori ed è importante”. Sono le parole di Mauro Brambilla, presidente di Anffas Brianza, in occasione dell’inaugurazione del pulmino donato dalla Bcc Carate e Treviglio all’associazione di famiglie e persone con disabilità. La benedizione del veicolo è stata impartita da don Walter Gheno al termine della Messa domenicale sul sagrato del Santuario di Santa Valeria, alla presenza del presidente della Bcc Carate Treviglio, Ruggero Redaelli e dell’assessore ai Servizi sociali, Laura Capelli oltre agli associati. “Per Anffas è un giorno speciale, grazie a chi ci segue sempre – ha aggiunto Mauro Brambilla – Per noi famiglie significa fiducia che i nostri figli possano crescere, uscire e vivere esperienze amicali che portino autostima e valore. Io valgo, è la parola migliore per i nostri figli”.

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La donazione della Bcc Carate Treviglio

Con il nuovo pulmino “speriamo che Anffas possa migliorare i servizi di trasporto e rendere più accessibili le attività, ma abbiamo la certezza che la solidarietà possa andare più lontano – le parole del presidente di Bcc Carate Treviglio, Ruggero Redaelli, che ha ringraziato in modo particolare i volontari per l’impegno e la passione con cui dedicano la vita agli altri – Abbiamo nel Dna l’attenzione alle persone e la vicinanza alla comunità. Da un lato sosteniamo le famiglie, le imprese e la loro crescita economica attraverso l’attività creditizia; dall’altro accompagniamo le necessità delle associazioni del mondo no profit e degli enti del Terzo settore con i contributi dei nostri fondi di mutualità. E siamo contenti di camminare con Anffas anche per altri progetti”.

Il sostegno del Comune ad Anffas

“Con il presidente Brambilla, che c’è sempre e per tutti, collaboriamo quasi giornalmente – le parole dell’assessore Laura Capelli, che ha portato i saluti del sindaco Alberto Rossi e dell’Amministrazione comunale al termine della Messa celebrata nel Santuario di Santa Valeria – Non mancherà il nostro supporto per un futuro sempre migliore per tanti ragazzi e tante famiglie che ne hanno necessità”. Alla benedizione del vicario parrocchiale è seguito un convinto applauso degli associati presenti sul sagrato.