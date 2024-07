Quando a Macherio c'era la Wippermann

La caserma militare

Riguardando alcune cartoline di quel periodo: “…volevo venirli a salutare stassera ma, … causa l’acqua non giravano i tram!! il mio indirizzo 3a Comp. 8° Fanteria Macherio - anno 1917; 8° Bufa (Bufa era un vecchio gergo militare che indicava la burba, la spina, il novellino); 2a Compagnia Macherio - anno 1918; 8° fanteria 6a compagnia - Macherio Brianza - anno 1916 …” La cartolina, infatti, riporta la dicitura Caserma Militare, che però non era una vera e propria “caserma”, bensì un distaccamento, non so se il termine sia corretto, avente sede primaria la caserma di Monza dove appunto l’8° reggimento fanteria era operativo e che quindi tale insediamento, si può pensare che fosse in essere a Macherio, per presidiare lo stabilimento di prodotti militari all’interno della ditta Wippermann - Fabbrica Nazionale Accessori per Cicli & Automobili, come riportato in alto a sinistra sulla cartolina. Ad aggiungere ulteriori informazioni ci viene in aiuto un bollettino parrocchiale di Sovico di quel periodo dove sappiamo che: “A Macherio, presso lo stabilimento Wippermann, sono alloggiate circa 600 nuove reclute di 3^ categoria che attendono all’istruzione”; che da una descrizione dell’epoca riporta “abile di III^ categoria: buona salute, figlio unico orfano di un genitore, oppure un riformato fatto abile per necessità e adibito a lavori sedentari” , quindi si trattava di personale non operativo, quindi probabilmente “idoneo” alla guardia allo stabilimento.

Il periodo bellico

Aggiungiamo che i tedeschi/austriachi presenti allora nella fabbrica, visto il periodo bellico, erano ritornati al loro paese d’origine, anche se non tutti ritornarono alla patria natia. Uno di questi fu mandato, per sua scelta, in esilio in Sardegna in quanto marito di una sovicese. Arrivato a questo punto qualche informazione in più l’ho avuta e l’accantonai, solo per il momento, in quanto il mio ricercare mi portava in altre caccie... Dopo diverso tempo il mio peregrinare di ricercatore mi conduce su un sito internet nella Repubblica Ceca, dove trovo in vendita un catalogo del 1913 della Wippermann e dopo vari tentennamenti e un po’ alla “cieca” decido di acquistarlo. Arriva il pacco eh... Sciambola, sunt in goga e magoga… “Katalog - WIPPERMANN JR – KRALUP A.D. MOLDAU (Kralupy nad Vltavou in tedesco Kralup an der Moldau è una città della Repubblica Ceca ) - STAMMWERKE (Impianto principale) HAGEN (Germania) - ZWELGWERK (Succursale MACHERIO". All’interno del catalogo foto e disegni dei prodotti, immagini d’interni della fabbrica, e il disegno della Wippermann-Werke, forse grazie al marketing o alla fantasia che ha preso il sopravvento, ha modificato la struttura e spostando addirittura le montagne sullo sfondo.