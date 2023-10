Nel ricordo di Luca Bassetto, stroncato da un tumore il 9 dicembre dell’anno scorso, per i prossimi dieci anni all’istituto di istruzione superiore Iris Versari di Cesano Maderno, dove il 17enne studiava, saranno assegnate quattro borse di studio al merito, una per ogni indirizzo di studio (Liceo scientifico tradizionale, Liceo scientifico opzione scienze applicate, Liceo delle scienze umane, Istituto tecnico).

Quattro borse di studio nel nome di Luca per i prossimi dieci anni

E’ l’impegno che si è preso un gruppo di benefattori vicini a Luca e alla sua famiglia dopo avere abbracciato la proposta di Erminio Bellino e Caterina Pieri. Le prime borse di studio da 250 euro sabato sono andate a quattro studenti coetanei di Luca, oggi in quinta superiore, per i risultati ottenuti nello scorso anno scolastico, il 2022/2023: William Maccarone di 4^ASA, Giulia D’Amato di 4^BS, Elena Bertocchi di 4^BT e Tonia Del Papato di 4^ASU.

A premiarli in auditorium, alla presenza di mamma Barbara, papà Massimo e del fratello maggiore Riccardo, la dirigente scolastica, Maria Grazia Di Battista, visibilmente commossa.

«L’ulivo che nei mesi scorsi abbiamo piantato nel giardino di questa scuola in memoria di Luca è sopravvissuto alle intemperie e sta crescendo sano e forte. E’ lì a ricordarci che Luca è e sarà sempre con noi».

Ai vincitori delle borse di studio l’invito «a riflettere sul valore della vita: con Luca abbiamo imparato che purtroppo anche i bambini e i ragazzi possono ammalarsi e non superare la malattia». Presenti alla cerimonia per conto dell’Amministrazione comunale l’assessora all’Istruzione, Rosanna Arnaboldi, e l’assessora alle Politiche sociali e giovanili Cinzia Battaglia. All’istituto di via Calabria, dove Luca l’anno scorso frequentava la 4^AS del Liceo scientifico, sono ancora forti il ricordo di questo ragazzo e il dolore per la sua prematura scomparsa. Emozionata, mamma Barbara ha voluto ringraziare «la scuola, e in particolare la dirigente, la vice Maria Anzani e la docente Cristina Deponti» e tutti i benefattori che hanno contribuito all’iniziativa che premia il merito nel ricordo di Luca.