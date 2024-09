Quattro Fondazioni Its nel nuovo Centro dell'innovazione

Quattro Fondazioni Its (Istituti tecnici superiori) nel nuovo Centro dell'innovazione che sorgerà a Seregno.

Una rete di quattro Fondazioni

Nella mattinata odierna, mercoledì 24 settembre, al Museo Vignoli è stato presentato il progetto formativo del Centro dell'innovazione, che sorgerà nell'area dell'ex clinica Santa Maria, acquistata dall'Inps e in seguito demolita dal Comune. Nel nuovo edificio avranno sede i corsi di quattro Its: Lombardia Meccatronica, Innovaprofessioni e Green che si aggiungono alla Fondazione Rizzoli, i cui corsi sono iniziati tre anni fa proprio nei locali del Museo Vignoli.

Ai Vignoli i referenti degli Its

Nell'occasione erano presenti il presidente della Provincia, Luca Santambrogio, il sindaco Alberto Rossi e i vertici degli Its: Roberto Sella (Rizzoli), Raffaele Crippa (Lombardia Meccatronica), Marina Perego (Green) e Simonpaolo Buongiardino (Innovaprofessioni), che è anche vice presidente di Confcommercio Milano, Lodi e Monza Brianza. Nella sede dei Vignoli anche i referenti di alcune associazioni di categoria che aderiscono al progetto come Assolombarda, rappresentata da Fabio Colombo (deputy presidio territoriale di Monza e Brianza), Confcommercio, oltre ai Maestri del lavoro, Afol e alcuni dirigenti scolastici.

"Formazione e lavoro protagonisti"

"Un importante momento per il territorio - ha esordito il sindaco Rossi - Un percorso non convenzionale e innovativo, nel quale convergono tante persone e imprese. L'obiettivo dei corsi è la formazione di personale qualificato per il mondo del lavoro, attraverso una didattica pensata per le imprese". Il progetto è alimentato da "una rete di Fondazioni in un'associazione temporanea di scopo: formazione e lavoro 2.0 protagonisti in Brianza". Nelle intenzioni le lezioni per i neo diplomati dovrebbero iniziare nel settembre 2027 con dieci corsi, fino a un massimo di sedici, con "centinaia di ragazzi protagonisti. Non solo corsi spostati da altre sedi, ma nuovi corsi frutto della vicinanza con il territorio", ha concluso il primo cittadino prima della firma dell'intesa fra il Comune e gli Its.